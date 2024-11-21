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23:53, 21 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский признался в неоднократных ударах дальнобойным оружием по российским городам

Зеленский заявил, что ВСУ неоднократно применяли дальнобойное оружие по России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы страны (ВСУ) неоднократно наносили удары дальнобойным оружием по российским городам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы не впервые применяем подобное вооружение. И имеем на это полное право согласно нормам международного права», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по территории РФ западным дальнобойным оружием. По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.

ЖЗЛ
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