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20:16, 21 ноября 2024Россия

Путин рассказал об ударе по России западным дальнобойным оружием

Путин: ВСУ ударили по территории России западным дальнобойным оружием
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории России западным дальнобойным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.

Глава государства подчеркнул, что удары были нанесены по объектам в Курской и Брянской областях.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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