Путин рассказал об ударе по России западным дальнобойным оружием

Путин: ВСУ ударили по территории России западным дальнобойным оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории России западным дальнобойным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.

Глава государства подчеркнул, что удары были нанесены по объектам в Курской и Брянской областях.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.