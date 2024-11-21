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23:36, 21 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил удар «Орешником» по Днепропетровску

Зеленский подтвердил удар баллистической ракетой «Орешник» по Днепропетровску
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Дмитрий Медведев / Х

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по территории страны был нанесен удар баллистической ракетой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, российские Вооруженные силы впервые применили по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) новое вооружение. Он отметил, что этот город является вторым по величине в стране.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава России отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске. После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев показал видео момента удара «Орешником» по заводу «Южмаш».

ЖЗЛ
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