Зеленский возмутился отсутствием реакции на удар «Орешником»

Зеленский пожаловался на отсутствие «сильной реакции» после удара РФ «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился отсутствием «сильной реакции мира» на удар РФ новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Днепропетровску. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Кроме того, как считает Зеленский, российский лидер Владимир Путин «проверяет» партнеров Киева. «Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — добавил глава Украины.

При этом Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары дальнобойным оружием по российским городам, но указал, что Киев имеет на это «полное право согласно нормам международного права».

Вечером 21 ноября Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет «Орешник». Он отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины.