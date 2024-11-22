Украина запросила у Запада новые системы ПВО после удара «Орешником»

Зеленский: Киев обратился за новыми системами ПВО после удара «Орешником»

Киев запросил у Запада новые системы противовоздушной обороны (ПВО) после удара «Орешником» по предприятию в Днепропетровске. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«По моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами по новым системам ПВО», — сказал Зеленский, отметив, что эта техника способна «защитить от новых рисков».

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.