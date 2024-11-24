Захарова оценила заявление советника офиса Зеленского о несуществующей ракете «Орешник»

Захарова о заявлении Подоляка про ракету «Орешник»: существует ли Южмаш?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ракеты «Орешник» не существует.

Она напомнила, что днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал ее наличие на вооружении российских войск. Дипломат также указала, что в Киеве много лет отрицали существование Крымского моста, а потом говорили о необходимости его уничтожить.

«Может, для начала, на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — добавила Захарова.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.

Подоляк выразил мнение, что ракеты «Орешник» не существует, это «межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах». Он также подчеркнул, что использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».

