На Украине отвергли существование ракеты «Орешник»

Подоляк: ракеты «Орешник» не существует

Ракеты «Орешник» не существует, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова передает «Страна».

«Нет никаких "Орешников" в России... Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России» , — сказал он, добавив, что название «Орешник» «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

По словам Подоляка, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».

21 ноября Путин заявил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.