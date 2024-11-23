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22:43, 23 ноября 2024Бывший СССР

На Украине отвергли существование ракеты «Орешник»

Подоляк: ракеты «Орешник» не существует
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Ракеты «Орешник» не существует, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова передает «Страна».

«Нет никаких "Орешников" в России... Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России» , — сказал он, добавив, что название «Орешник» «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

По словам Подоляка, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».

21 ноября Путин заявил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.

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