Захарова: Зеленский «накаркал» тестирование новых вооружений на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за то, что политик «накаркал» удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Зеленский <…> и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — подчеркнула она.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске