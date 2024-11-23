Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:39, 23 ноября 2024Мир

Захарова высмеяла «накаркавшего» удар «Орешником» Зеленского

Захарова: Зеленский «накаркал» тестирование новых вооружений на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за то, что политик «накаркал» удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Зеленский <…> и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — подчеркнула она.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден позвонил Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». О чем говорили политики?

      На Украине пес остался на улице после мобилизации хозяина

      Захарова высмеяла «накаркавшего» удар «Орешником» Зеленского

      Пашинян призвал Армению и Азербайджан начать осторожно налаживать экономические связи

      В МИД ФРГ заявили о различии между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху

      На Украине начали разработку нового контракта с ВСУ для молодежи

      Число вернувшихся в Россию жителей Курской области раскрыли

      В Британии пожаловались на невозможность ведения длительной войны в Европе

      Медведева обратилась к травмированному Овечкину

      Стало известно о возможной встрече Трампа с Путиным по вопросу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше