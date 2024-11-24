В США нанесли на карту 200 целей в России для удара ракетами ATACMS. Какой регион ВСУ могут атаковать в первую очередь?

WSJ: следующий удар ракетами ATACMS ВСУ могут нанести по Ростовской области

Американские журналисты утверждают, что Ростовская область может стать следующей целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) для удара дальнобойными ракетами ATACMS. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может атаковать четыре военных аэродрома.

Авторы материала ссылаются на карту, которую составил американский аналитический центр Института изучения войны (ISW). На нее нанесены 200 военных целей на территории РФ, которые находятся в зоне досягаемости ATACMS.

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Зеленский признался в неоднократных ударах дальнобойным оружием по России

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной ATACMS по территории России. А уже в ночь на 19 ноября ВСУ выпустили по Брянской области шесть американских дальнобойных ракет.

Пять из них оказались сбиты расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Еще одна была повреждена.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска страны неоднократно наносили удары дальнобойным оружием по российской территории. «Мы не впервые применяем подобное вооружение. И имеем на это полное право согласно нормам международного права», — подчеркнул он.

Россия ответила на удары ВСУ запуском «Орешника»

21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по производящему ракетную технику и вооружения объекту в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Таким образом, по словам президента России Владимира Путина, Москва ответила на удары Украины по территории Курской и Брянской областей с применением дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Иранский экономист, политолог Рухолла Модаббер назвал удар российским «Орешником» по Украине недвусмысленным посланием странам Запада, спонсирующим Украину.

По его словам, это послание означает, что, если западные союзники продолжат поставлять вооружение ВСУ, армия России может поразить их центры поставок в любой точке мира оружием, которому не в состоянии противостоять ни одна система противовоздушной обороны.