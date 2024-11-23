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04:32, 23 ноября 2024Мир

Удар ракетами «Орешник» назвали посланием Западу

Политолог Модаббер назвал удар ракетами «Орешник» посланием спонсорам Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Удар российскими ракетными системами средней дальности «Орешник» — это недвусмыссленное послание странам Запада, спонсирующим Украину. Такое мнение высказал иранский экономист и политолог Рухолла Модаббер, передает РИА Новости.

По его словам, это послание означает, что если западные союзники продолжат поставлять вооружение Вооруженным силам республики (ВСУ), ВС РФ могут поразить их центры поставок в любой точке мира оружием, которому не в состоянии противостоять ни одна система противовоздушной обороны (ПВО).

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК (производящему ракетную технику и вооружения) Украины в Днепропетровске в ответ на удары Украины по территории Курской и Брянской областей с применением дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. Также в условиях боевых действий прошло испытание «Орешника» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

«Россия — одна из первых стран, обладающих технологией создания гиперзвуковых ракет, и это — недвусмысленное послание всем поставщикам вооружения Украине: в случае если они продолжат (вооружение страны) и (осуществление) нападения на территорию России, армия РФ на основании неотъемлемого права на защиту себя и своей национальной безопасности и на основе международного права и права на законную оборону может подвергнуть атаке все центры поставок вооружения Киеву в любой точке мира», — подчеркнул Модаббер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об испуге президента Украины Владимира Зеленского из-за запуска ракеты «Орешник». Он отметил, что заявления украинского лидера в адрес западных политиков о безоружности республики подтверждают его страх перед ответом Москвы на применение дальнобойного оружия ВСУ по российской территории.

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