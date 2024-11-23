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02:15, 23 ноября 2024Мир

Лавров заявил об испуге Зеленского из-за запуска ракеты «Орешник»

Лавров заявил об испуге Зеленского из-за пуска Россией ракеты «Орешник»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на применение дальнобойного оружия ВСУ по российской территории. Об этом пишет ТАСС.

«Хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», — сказал глава ведомства.

Министр прокомментировал реакцию украинских властей после применения Вооруженными силами России экспериментальной ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что заявления Зеленского в адрес западных политиков о безоружности Украины показывают его испуг ответа со стороны России.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске.

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