WSJ: Ростовская область может стать следующей целью для атаки ATACMS

Следующей целью для удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами ATACMS могут стать объекты в Ростовской области, сообщает WSJ.

Там целью могут стать четыре военных аэродрома. В материале газеты говорится также, что в США составили карту из 200 военных целей в зоне досягаемости американских ракет.

21 ноября президент России Владимир Путин впервые раскрыл детали двух атак на российские территории западными ракетами. Атака Курской области пришлась на один из командных пунктов, в результате чего пострадали военные личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.