Путин впервые раскрыл детали двух атак по России западными ракетами

Путин впервые рассказал о деталях атак по России дальнобойными ракетами Запада

Президент России Владимир Путин впервые раскрыл детали двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России западными ракетами дальнего действия. Об этом он сообщил во время обращения, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

«19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации», — рассказал глава государства.

Системы противовоздушной обороны, продолжил президент, отразили атаки. Цели, которые поставил противник, достигнуты не были. При этом в Брянской области после удара вспыхнул пожар на складе боеприпасов. Возгорание ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений нет, добавил он.

Атака в Курской области пришлась на один из командных пунктов. В результате нападения есть пострадавшие из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала, некоторых спасти не удалось, заключил Путин.

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

19 ноября появилась информация, что ВСУ атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили. 21 ноября Минобороны заявило о сбитых ракетах Storm Shadow.