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12:25, 30 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: войска РФ освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Группировка войск« Центр» освободила населенный пункт Новооленовка к югу от Покровска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России в своем официальном Telegram-канале.

«Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики», — отмечается в публикации Минобороны.

В сообщении также говорится о нанесении поражения живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах других населенных пунктов ДНР, включая город Дзержинск (украинское название — Торецк). Кроме того, российские войска отразили 11 контратак ВСУ, в ходе которых украинские подразделения потеряли до 420 военнослужащих и два танка, включая Leopard немецкого производства.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Новотроицкое в ДНР. Успешные наступательные действия проводили подразделения российской группировки войск «Днепр».

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