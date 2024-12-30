Минобороны: войска РФ освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР

Группировка войск« Центр» освободила населенный пункт Новооленовка к югу от Покровска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России в своем официальном Telegram-канале.

«Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики», — отмечается в публикации Минобороны.

В сообщении также говорится о нанесении поражения живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах других населенных пунктов ДНР, включая город Дзержинск (украинское название — Торецк). Кроме того, российские войска отразили 11 контратак ВСУ, в ходе которых украинские подразделения потеряли до 420 военнослужащих и два танка, включая Leopard немецкого производства.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Новотроицкое в ДНР. Успешные наступательные действия проводили подразделения российской группировки войск «Днепр».