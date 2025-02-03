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12:16, 3 февраля 2025Россия

Российская авиация сбила украинский истребитель Су-27

Минобороны России сообщило о сбитом истребительной авиацией ВКС украинском Су-27
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Истребительная авиация российских воздушно-космических сил (ВКС) сбила украинский самолет Су-27. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Район уничтожения тяжелого истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) не уточняется.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 31 149 единиц военной автомобильной спецтехники, 21 190 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 007 танков и других боевых бронемашин, 590 зенитных ракетных комплексов, 42 338 беспилотников, 653 самолета и 283 вертолета ВСУ.

Ранее появилось видео погони российской ракеты «воздух — воздух» за украинским МиГ-29. На кадрах видно, как истребитель ВСУ маневрирует, меняя курс.

ЖЗЛ
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