Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 21 июля составил 78,31 рубля

Курс доллара, установленный Банком России на 21 июля, составил 78,3159 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Евро подешевел до 89,5542 рубля, а юань подорожал до 11,5698 рубля.

На 20 июля котировки доллара и евро составляли 78,3987 и 89,8998 рубля соответственно. Китайская валюта стоила 11,5602 рубля.

По прогнозам инвестиционного советника Игоря Файнмана, к концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей. По его словам, в начале лета россияне сократили покупки валюты на 16 миллиардов рублей. Однако это не устойчивый тренд на потерю интереса к долларам, а лишь сезонное снижение спроса и переход в валютные инструменты.

Также есть версия, что во второй половине лета доллар может укрепиться к российской валюте и подняться до 79 рублей.

