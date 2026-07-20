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19:17, 20 июля 2026Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 21 июля составил 78,31 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс доллара, установленный Банком России на 21 июля, составил 78,3159 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Евро подешевел до 89,5542 рубля, а юань подорожал до 11,5698 рубля.

На 20 июля котировки доллара и евро составляли 78,3987 и 89,8998 рубля соответственно. Китайская валюта стоила 11,5602 рубля.

По прогнозам инвестиционного советника Игоря Файнмана, к концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей. По его словам, в начале лета россияне сократили покупки валюты на 16 миллиардов рублей. Однако это не устойчивый тренд на потерю интереса к долларам, а лишь сезонное снижение спроса и переход в валютные инструменты.

Также есть версия, что во второй половине лета доллар может укрепиться к российской валюте и подняться до 79 рублей.

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