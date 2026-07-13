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16:45, 13 июля 2026Экономика

Перспективы курса рубля оценили

Аналитик Лобода: Курс доллара может достичь 79 рублей до конца лета
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во второй половине лета доллар может укрепиться к российской валюте и подняться до 79 рублей. Такой прогноз дал член экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров (АФД) по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода. Его слова приводит газета «Известия».

Наиболее вероятным диапазоном аналитик назвал коридор 74-79 рублей за доллар. Курс евро до конца лета, согласно его ожиданиям, будет находиться в районе 85-92 рублей, а котировки юаня — на уровне 11,2-11,8 рубля.

Резкому ослаблению российской валюты, отмечает эксперт, помешает в том числе жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. Высокая ключевая ставка, пояснил Лобода, повышает уровень привлекательности рублевых инструментов, включая вклады и депозиты.

В качестве еще одного фактора он называл дорожающую на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке нефть. Это, в свою очередь, увеличивает приток валюты на внутренний рынок. Ее продажи для уплаты налогов в итоге способствуют росту спроса на рубль. «Эти факторы не дают оснований для негативных прогнозов по рублю в июле», — констатировал Лобода.

Впрочем, ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Более оптимальным вариантом для российской экономики, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, был бы коридор 90-100 рублей. При таком раскладе отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления от продажи энергоресурсов. Последнее, подчеркивают аналитики, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.

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