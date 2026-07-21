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10:50, 21 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи в начале торгов взлетел более чем на 80 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

На старте торгов во вторник, 21 июля, российский фондовый рынок резко растет. Индекс Мосбиржи в первые минуты взлетел сразу на 83 пункта, до 2083 пункта, что стало максимумом с 15 июля, свидетельствуют данные площадки.

Последние 19 недель индикатор неизменно снижался, столь продолжительный негативный тренд не наблюдался за всю историю площадки. Его неожиданный разворот произошел накануне днем без каких-либо громких событий и заявлений, причем до этого индекс впервые с октября 2022 года опустился ниже 1900 пунктов.

Аналитики расходятся в оценках причины такой динамики. Одни говорят о техническом отскоке после многомесячного падения и на фоне значительной перепроданности рынка, а другие указывают на возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН.

Отсутствие позитивных новостей в геополитике называлось одним из основных факторов депрессии на рынке, а встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран может указывать на разморозку переговоров.

Другим позитивным фактором мог стать рост цен на нефть, что в перспективе смягчит проблемы бюджета и позволит Банку России быстрее снижать ключевую ставку. Кроме того, не исключено, что на рынок поступила инсайдерская информация относительно возможного решения регулятора на заседании в пятницу, 24 июля.

Тем не менее главный аналитик «Алор Брокера» Андрей Зацепин не видит возможностей для формирования нового тренда, так как принципиально для российской экономики и рынка ничего не улучшилось.

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