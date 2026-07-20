В Кремле прокомментировали возможную встречу Лаврова и Рубио

Песков: Кремль будет только приветствовать контакты Лаврова и Рубио

В Кремле выразили готовность поддержать проведение переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Кремль будет только приветствовать контакты Лаврова и Рубио, если они состоятся», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что на настоящий момент между Москвой и Вашингтоном осуществляются «технические» контакты по линии министерств иностранных дел и дипломатических ведомств.

Ранее Марко Рубио заявил о готовности встретиться с Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.