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11:04, 21 июля 2026Путешествия

Медведь выбежал навстречу туристам в регионе России и попал на видео

Медвежонок выбежал навстречу россиянам на туристической тропе в Байкальске
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Детеныш медведя напугал туристов в регионе России: он выбежал им навстречу и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел на туристической тропе в Байкальске. Группа россиян направлялась к скальнику Чертов Палец и заметила на пути медвежонка — он внезапно зарычал и влез на дерево. «Мы наткнулись на медведя и пытаемся уйти от него живыми», — рассказала в соцсетях участница экспедиции.

Ребята связались с сотрудниками МЧС, которые посоветовали им держаться вместе и шуметь, чтобы отпугнуть возможное появление медведицы. Встречи с крупным животным удалось избежать, поход закончился успешно.

Ранее на вершине вулкана Атсонупури, высота которого составляет 1205 метров, заметили двух медведей.

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