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17:29, 24 июня 2026Моя страна

Медведи-альпинисты покорили вулкан в России и попали на видео

Медведей-альпинистов заметили на вершине самого красивого вулкана Атсонупури на Курилах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Косолапых покорителей гор сняли на видео на острове Итуруп на Курилах. Двух медведей заметили на вершине вулкана Атсонупури, высота которого составляет 1205 метров. Запись опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На ролике можно увидеть, как вертолет облетает вершину вулкана. Среди камней и снежников на самом верху неожиданно появляются два косолапых альпиниста. Судя по кадрам, животные услышали шум вертолета, решили поскорее покинуть обзорную площадку и побежали вниз по травянистому склону.

Авторы канала пошутили, что пока одни только планируют летние походы и восхождения, медведи уже успели отметиться на одной из самых известных вершин Курил.

Атсонупури считается самым красивым вулканом на Курильских островах. Его почти идеальная конусообразная форма привлекает туристов и фотографов со всего мира. За сходство с известной горой Фудзи в Японии местные жители прозвали его «итурупской Фудзи».

Ранее сообщалось, что известный российский шоумен Прохор Шаляпин приехал отдыхать в Сочи и посетил Красную Поляну. Там он прокатился на канатной дороге и встретил в горах медведя, сняв его на видео.

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