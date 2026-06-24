Медведи-альпинисты покорили вулкан в России и попали на видео

Косолапых покорителей гор сняли на видео на острове Итуруп на Курилах. Двух медведей заметили на вершине вулкана Атсонупури, высота которого составляет 1205 метров. Запись опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
На ролике можно увидеть, как вертолет облетает вершину вулкана. Среди камней и снежников на самом верху неожиданно появляются два косолапых альпиниста. Судя по кадрам, животные услышали шум вертолета, решили поскорее покинуть обзорную площадку и побежали вниз по травянистому склону.
Авторы канала пошутили, что пока одни только планируют летние походы и восхождения, медведи уже успели отметиться на одной из самых известных вершин Курил.
Атсонупури считается самым красивым вулканом на Курильских островах. Его почти идеальная конусообразная форма привлекает туристов и фотографов со всего мира. За сходство с известной горой Фудзи в Японии местные жители прозвали его «итурупской Фудзи».
Ранее сообщалось, что известный российский шоумен Прохор Шаляпин приехал отдыхать в Сочи и посетил Красную Поляну. Там он прокатился на канатной дороге и встретил в горах медведя, сняв его на видео.