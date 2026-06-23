Прохор Шаляпин встретился с медведем в горах Сочи и снял его на видео

Прохор Шаляпин восхитился воздухом на Красной Поляне

Известный российский шоумен Прохор Шаляпин приехал отдыхать в Сочи и посетил Красную Поляну. Там он прокатился на канатной дороге и встретил в горах маленького медведя, сняв его на видео. О своем путешествии он рассказал на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кроме того, проезжая над горами, блогер заметил, какой чистый здесь воздух. Он также восхитился видами.

«Какая красота, какой воздух, вы даже не представляете. Говорят, чем выше, тем меньше кислорода, но почему-то становится все веселее и лучше на душе», — сказал он на видео.

Ранее сообщалось, что у Прохора Шаляпина имеется недвижимость в Сочи. Это квартира площадью 400 квадратных метров, которую шоумен унаследовал от подруги своей бабушки.