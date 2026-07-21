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10:57, 21 июля 2026Экономика

В России назвали желающие заполучить молодых специалистов отрасли

SuperJob: Больше всего молодежь востребована в ретейле и логистике
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Множество российских отраслей хотят заполучить молодых специалистов. О том, в каких сферах сейчас востребована молодежь и сколько новичкам готовы платить, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, в среднем по России молодым специалистам готовы предложить 101 860 рублей в месяц — эта сумма на 35 процентов больше, чем годом ранее. «В первую очередь больше всего молодежь востребована в ретейле и логистике. Это связано с тем, что начинающим специалистам можно платить меньше, чем опытным профи. Кроме того, в этих сферах молодых сотрудников проще обучать», — объяснила эксперт.

Голованова добавила, что более 60 процентов вакансий в ретейле вообще не требуют опыта работы, в логистике это соотношение составляет 50 процентов. Подобные условия сильно отличаются от предложений в сферах промышленности, где новичков нанимают всего в 10 процентах случаев, или в строительстве, где лишь 12 процентов компаний согласны обучать молодых специалистов.

Кроме того, глава центра заметила, что сейчас в России идет упор на поддержку технических специальностей. «Если посмотреть на уровень зарплат, на которые могут претендовать выпускники технических вузов и колледжей в Москве, то окажется, что, например, у программистов предложения значительно выше: минимальная зарплата составляет 120 тысяч рублей. Инженер‑технолог и инженер‑конструктор без опыта могут рассчитывать на 70 тысяч рублей», — резюмировала она.

Ранее в России перечислили рабочие специальности с растущими зарплатами. Было отмечено, что промышленность все еще нуждается в широком спектре работников.

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