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22:05, 23 мая 2025Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

«Страна.ua»: В Киеве произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Официальных комментариев от властей по поводу произошедшего пока не поступало. Перед этим в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, по данным издания, взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Днем в пятницу, 23 мая, на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Одессе прозвучала серия взрывов. Предположительно, удар пришелся по портовой инфраструктуре.

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