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16:27, 23 мая 2025Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили в пятницу на всей территории Украины
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stanislav Kozliuk / Reuters

Воздушную тревогу объявили в пятницу, 23 мая, на всей территории Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги был объявлен в том числе в Киеве и Киевской области Украины.

К 16:00 по московскому времени большая часть страны вышла из «красной зоны».

Ранее в Одессе прозвучала серия взрывов. Предположительно, удар пришелся по портовой инфраструктуре.

До этого украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в атаке на Одессу утром 23 мая участвовали новые российские дроны, похожие на увеличенную версию барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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