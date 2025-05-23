Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили в пятницу на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили в пятницу, 23 мая, на всей территории Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги был объявлен в том числе в Киеве и Киевской области Украины.

К 16:00 по московскому времени большая часть страны вышла из «красной зоны».

Ранее в Одессе прозвучала серия взрывов. Предположительно, удар пришелся по портовой инфраструктуре.

До этого украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в атаке на Одессу утром 23 мая участвовали новые российские дроны, похожие на увеличенную версию барражирующего боеприпаса «Ланцет».