В Одессе прозвучала серия взрывов

В Одессе сообщили о звуках взрывов

В Одессе прозвучала серия из нескольких взрывов. Об этом со ссылкой на местных корреспондентов сообщает в Telegram издание «Общественное».

«В Одессе были слышны взрывы», — говорится в публикации.

Сообщается, что взрыв прозвучал в результате ракетного удара. В небе над городом видны большие клубы дыма. Отмечается, что удар пришелся по портовой инфраструктуре.

Ранее на Украине заявили об атаке на Одессу новыми ударными дронами. По словам украинского военного эксперта Александра Коваленко, в ударе утром 23 мая участвовали беспилотники, которые похожи на барражирующий боеприпас «Ланцет-3», но обладают увеличенной дальностью полета и повышенной боевой мощностью.