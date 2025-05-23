На Украине заявили об атаке на Одессу новыми ударными дронами

Украинский эксперт Коваленко: В атаке на Одессу участвовал новый российский дрон

В атаке на Одессу утром 23 мая участвовали новые российские дроны, которые похожи на увеличенную версию барражирующего боеприпаса (ББ) «Ланцет». Об этом заявил в Telegram украинский военный эксперт Александр Коваленко.

«[Российские войска] применили ударный дрон, ранее не фиксировавшийся нашими силами ПВО. Он отличался по своей аэродинамической схеме (...) и визуально напоминал ББ "Ланцет", но по размерам больше», — говорится в публикации.

Коваленко предположил, что дрон может быть модификацией беспилотника «Ланцет-3», но с увеличенной дальностью полета и повышенной боевой мощностью.

Ранее стало известно о ночной комбинированной атаке по территории Украины в ночь на 22 мая. Под удар попали объекты на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей России, а также Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.