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14:30, 22 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о ночной комбинированной атаке по территории Украины

Рожин: Российские войска ночью нанесли комбинированный удар по целям на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь на 22 мая российские войска нанесли комбинированный удар по целям на Украине. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, атакованы были объекты на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей России, а также Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

Военблогер подчеркнул, что для атак использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, беспилотники, а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

Ранее стало известно, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Кроме того, в радиусе взрыва оказались радиолокационная станция и кабина боевого управления.

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