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19:29, 20 июля 2026Экономика

Постсоветская страна нарастила импорт российской пшеницы

Статслужба Грузии: Поставки российской пшеницы выросли до 42 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам января-июня 2026 года импорт российской пшеницы Грузией вырос на 29,8 процента. Об этом со ссылкой на статистическую службу этой закавказской республики сообщило РИА Новости.

Соответствующий показатель вырос до 41,8 миллиона долларов. В первом полугодии 2025 года речь шла о 32,3 миллиона.

Однако Грузия стала покупать меньше российской кукурузы. В январе-июне 2025 года ее импорт оценивали в 9,1 миллиона долларов. Но за первые шесть месяцев 2026 года данное значение опустилось до 4,6 миллиона.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2026-го товарооборот Грузии с Россией вырос почти на 20 процентов. В годовом выражении прирост составил 18,9 процента. Объем взаимной торговли двух стран превысил полтора миллиарда долларов.

В июне 2026 года импорт Россией грузинского вина вырос на 27 процентов относительно мая и достиг 13,9 миллиона долларов. Июньский результат оказался максимальным с декабря 2025 года. Таким образом Россия удержала за собой статус крупнейшего покупателя грузинского вина.

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