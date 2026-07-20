Россия довела до максимума импорт вина из постсоветской республики

Статслужба Грузии: Поставки вина в Россию подскочили до 14 миллионов долларов

В июне 2026 года импорт Россией грузинского вина вырос на 27 процентов относительно мая и достиг 13,9 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой постсоветской республики.

В последний месяц весны речь шла о 10,9 миллиона долларов. Июньский результат оказался максимальным с декабря 2025 года. Как следствие, Россия сохранила за собой статус крупнейшего покупателя грузинского вина. Следом идут Польша с показателем в полтора миллиона долларов и Украина, импортировавшая этого напитка на 1,3 миллиона долларов.

Впрочем, относительно первого полугодия 2025 года за первые шесть месяцев 2026 года Россия сократила ввоз грузинского вина: 72,8 миллиона долларов против 69,9 миллиона.

По данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, после ухода с российского рынка европейских поставщиков вина их место заняли ЮАР, Сербия, Грузия, Китай и Бразилия. Наиболее перспективной стала Южно-Африканская Республика. Кроме того, одним из ключевых поставщиков вина была и остается Грузия.