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02:05, 24 мая 2025Бывший СССР

В Киеве испугались последствий запусков беспилотников по России

Депутат Рады Дмитрук назвал запуски дронов ВСУ по России суицидальным шоу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал «суицидальным шоу» запуски беспилотников по территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что за подобные провокации Киева украинцам приходится «расплачиваться своей кровью». «Все предсказуемо: атака в сторону Москвы = массовый удар по Украине. И так каждый раз!» — отметил он.

По его словам, это выгодно лишь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который «воюет с экрана, пока страна умирает в реальности». Как указал депутат, президент «играет в героя и кричит «до победы», хотя у него уже давно есть «эвакуационный план».

«Зеленский отлично понимает: его выход из Украины возможен только на фоне полной разрухи. (...) Поэтому ему нужен не выход — ему нужна катастрофа. Зеленский боится мира, потому что мир — это трибунал», — пояснил Дмитрук.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия даст адекватный и жесткий ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. Он подчеркнул, что Киев и Запад должны почувствовать свою ответственность за атаки.

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