В Госдуме рассказали об ответе на удары Украины по России

Володин: Россия даст адекватный и жесткий ответ на удары ВСУ по ее территории

Россия даст адекватный и жесткий ответ на массированные атаки украинских войск на ее территорию, пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Спикер подчеркнул, что Киев и Запад должны почувствовать свою ответственность за удары по российским городам. По его словам, атаки говорят о желании «еврочиновников и их марионеток на Украине» сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Ранее Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского осознать тот факт, что Российская армия продолжает наступление.