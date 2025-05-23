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22:21, 23 мая 2025Россия

Володин обратился к Зеленскому

Володин: Армия России продолжает наступать, Зеленскому надо это осознать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «осознать» тот факт, что Российская армия продолжает наступление. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, киевский режим продолжает совершать «террористические атаки» на российские города. Он отметил, что это в очередной раз подтверждает необходимость устранения первопричин конфликта, однако Европейский союз и их «марионетки в Киеве» пытаются сорвать мирные переговоры.

«Важно, чтобы на Западе и в Киеве чувствовали свою ответственность за массированные атаки по нашим городам. Россия даст адекватный и жесткий ответ. Наступление идет по всей линии фронта, Зеленскому и его покровителям из европейской партии войны надо это осознать», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о работе над встречей Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Какие именно мероприятия предусматривает данная работа, министр не уточнил.

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