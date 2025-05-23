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19:48, 23 мая 2025Бывший СССР

В МИД Украины заявили о работе над встречей Путина и Зеленского

Сибига: МИД Украины работает над встречей между Путиным и Зеленским
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины работает над встречей между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Какие именно мероприятия предусматривает данная работа, министр не уточнил. Подробности о дате и месте возможной встречи российского и украинского лидеров также отсутствуют.

Ранее Зеленского уличили в желании устроить перепалку с Путиным на переговорах. Отмечалось, что представителю Киева не удалось разыграть политический спектакль в Стамбуле.

Перед переговорами российской и украинской делегаций в Турции Зеленский комментировал свой запрет на переговоры с Путиным. Политик высказывал мнение, что на Украине никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с президентом России.

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