В МИД Украины заявили о работе над встречей Путина и Зеленского

Сибига: МИД Украины работает над встречей между Путиным и Зеленским

Министерство иностранных дел Украины работает над встречей между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Какие именно мероприятия предусматривает данная работа, министр не уточнил. Подробности о дате и месте возможной встречи российского и украинского лидеров также отсутствуют.

Ранее Зеленского уличили в желании устроить перепалку с Путиным на переговорах. Отмечалось, что представителю Киева не удалось разыграть политический спектакль в Стамбуле.

Перед переговорами российской и украинской делегаций в Турции Зеленский комментировал свой запрет на переговоры с Путиным. Политик высказывал мнение, что на Украине никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с президентом России.