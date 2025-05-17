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21:10, 17 мая 2025Мир

Зеленского уличили в желании устроить перепалку с Путиным на переговорах

Publico: Зеленский хотел устроить перепалку с Путиным на переговорах в Стамбуле
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский хотел устроить перепалку с российским лидером Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле. В этом Зеленского уличило испанское издание Publico.

«Двусторонняя встреча на высшем уровне, громко анонсированная Зеленским, с самого начала была обречена на провал. Зеленский бросил вызов Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — указано в сообщении.

Отмечается, что Путину удалось унизить Зеленского, который не смог разыграть политический спектакль под прикрытием переговоров. Зеленский также нарушил порядок ведения переговоров, который начинается с дипломатических контактов, а не с разговора глав государств, указано в статье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке разговора Путина и президента США Дональда Трампа. «Разговор готовится», — сказал он.

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