Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 13 мая 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал запрет на переговоры с Путиным

Зеленский: Запрет на переговоры с Путиным меня не касается
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным его не касается. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, именно он выполняет функцию ведения переговоров согласно конституции Украины. Он добавил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран. Зеленский также повторил, что будет ждать российского президента в Турции.

Ранее Зеленский заявил, что перемирие на 30 дней — это возможность открыть диалог. «Этого срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силу на полную», — заключил он.

До этого он сказал, что условие России об остановке военной помощи Украине на время прекращения огня «неживое» и никому не поможет. Украинский политик добавил, что ограничение на ввоз через украинскую границу западного оружия также «не сработает».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале». Зеленский собирается в Турцию и хочет встречи с Путиным

    Во Франции пошутили про угрозу «кровожадных клопов» из России

    Стал известен неожиданный фактор ожирения

    Трамп раскрыл свои ожидания от переговоров России и Украины в Стамбуле

    В Москве появится мост-парус

    Москвичам рассказали о возможности получить миллионную скидку на квартиру

    Трамп назвал представителей США на переговорах России и Украины

    Зеленский отправился в Турцию на переговоры

    Трамп проведет встречу с лидером Сирии

    Обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей. Как она выглядит?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости