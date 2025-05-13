Зеленский прокомментировал запрет на переговоры с Путиным

Зеленский: Запрет на переговоры с Путиным меня не касается

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным его не касается. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, именно он выполняет функцию ведения переговоров согласно конституции Украины. Он добавил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран. Зеленский также повторил, что будет ждать российского президента в Турции.

Ранее Зеленский заявил, что перемирие на 30 дней — это возможность открыть диалог. «Этого срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силу на полную», — заключил он.

До этого он сказал, что условие России об остановке военной помощи Украине на время прекращения огня «неживое» и никому не поможет. Украинский политик добавил, что ограничение на ввоз через украинскую границу западного оружия также «не сработает».