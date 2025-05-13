Зеленский раскритиковал условие России об остановке военной помощи Украине

Зеленский: Условие России об остановке военной помощи Украине никому не поможет

Условие России об остановке военной помощи Украине на время прекращения огня «неживое» и никому не поможет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает издание «РБК-Украина» в Telegram.

«Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе. Та или иная техника, то или иное оружие», — сообщил Зеленский.

Украинский политик добавил, что ограничение на ввоз через украинскую границу западного оружия также «не сработает». По его словам, все, что нужно Киеву, уже хранится в складах на территории страны.

Зеленский также потребовал ввести новые санкции против России в случае срыва встречи с президентом России Владимиром Путиным в Турции 15 мая. По его словам, это должен быть «сильнейший пакет санкций».