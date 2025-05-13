Зеленский потребовал ввести новые санкции против России в случае срыва встречи в Турции

Зеленский: При срыве встречи в Турции против РФ должны ввести новые санкции

В случае срыва встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции против РФ должны ввести новые санкции. Такое мнение выразил украинский лидер на встрече с журналистами, передает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Это должен быть сильнейший пакет санкций, потому что это воля к окончанию войны или нет», — потребовал Зеленский.

13 мая украинский лидер заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции 15 мая. По его словам, переговоры могут пройти в Анкаре или Стамбуле.

Ранее спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог пригрозил России. Он сообщил, что США введут «самые жесткие» санкции против Москвы, если прогресс на возможных переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине будет отсутствовать.