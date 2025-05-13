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16:46, 13 мая 2025Мир

Спецпосланник Трампа пригрозил России

Келлог: США введут жесткие санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Boris Roessler / Pool / Reuters

США введут «самые жесткие» санкции против России, если прогресс на возможных переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине будет отсутствовать. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог.

«Это могут быть значительные санкции (...). Эти ограничения могут быть очень серьезными. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — отметил представитель Белого дома.

Келлог пояснил, что речь может идти о рестрикциях в отношении Банка России, а также перевозчиков российской нефти.

Ранее стало известно, что Келлог и спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправятся на переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле. По словам Келлога, США желают добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

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