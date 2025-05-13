Спецпосланник Трампа рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Спецпосланник Келлог: Переговоры в Стамбуле могут стать замечательной встречей

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут стать замечательной встречей. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА Новости.

Американский спецпосланник добавил, что США ожидают участия президента России Владимира Путина в переговорах. Келлог отметил, что при этом условии в Стамбул прибудет глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам Келлога, Вашингтон желает добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

Ранее стало известно, что Келлог и спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправятся на переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле.