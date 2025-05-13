Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции 15 мая

Зеленский сообщил, что 15 мая будет ждать в Турции встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский будет ждать 15 мая в Турции встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами, передает издание «РБК-Украина» в Telegram.

По словам Зеленского, 15 мая он также встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я сразу хочу сказать, что, если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу [Турции Анкару], я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул», — сообщил украинский лидер, подчеркнув, что готов к встрече с президентом России.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что стороны должны вернуться к диалогу без предварительных условий.