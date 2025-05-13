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18:11, 13 мая 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о 30-дневном перемирии

Зеленский: 30-дневное перемирие — это возможность открыть диалог
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Перемирие на 30 дней — это возможность открыть диалог. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«30-дневное прекращение огня — это больше о возможности открыть диалог. Этого срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силу на полную», — высказался политик.

Ранее президент России Владимир Путин публично предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

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