В России предрекли скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

Полковник Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после массированной атаки по территории России.

Он напомнил, что с вечера 20 мая до утра 22 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 485 дронов, из них 63 над Московской областью.

«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — заявил Ходаренок.

Он отметил, что украинские средства ПВО находятся не в лучшем состоянии и не могут эффективно прикрывать Киев и важнейшие объекты. В том числе сказывается дефицит ракет для американских комплексов Patriot.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который попал под обстрел, пообещал ответ на атаки ВСУ.