Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:00, 23 мая 2025Россия

В России предрекли скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

Полковник Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после массированной атаки по территории России.

Он напомнил, что с вечера 20 мая до утра 22 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 485 дронов, из них 63 над Московской областью.

«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — заявил Ходаренок.

Он отметил, что украинские средства ПВО находятся не в лучшем состоянии и не могут эффективно прикрывать Киев и важнейшие объекты. В том числе сказывается дефицит ракет для американских комплексов Patriot.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который попал под обстрел, пообещал ответ на атаки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиостанция Судного дня» вновь передала два загадочных сообщения. Она прервала молчание в день переговоров Трампа и Путина

    Блогер Несмиян стал фигурантом дела об оправдании терроризма из-за поста о «Крокусе»

    В России предрекли скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ

    Популярная певица в бикини станцевала перед камерой

    Президента Сербии упрекнули в поездке в Москву на 9 Мая

    В Тульской области уничтожили более 30 БПЛА ВСУ

    В Анапе обещали провести туристический сезон

    Молодая мать вернулась из отпуска без сердца

    Журналист раскрыл отношение Евросоюза к России

    Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости