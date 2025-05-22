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17:53, 22 мая 2025Россия

Путин пообещал курскому чиновнику ответы на атаки ВСУ

Путин пообещал курскому чиновнику Волобуеву ответы на атаки ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Россия будет отвечать на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое обещание дал президент страны Владимир Путин в разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства позвонил курскому чиновнику, который попал под обстрел со стороны Украины, и пожелал ему выздоровления.

«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — сказал ему Путин.

Ранее появилась видеозапись, сделанная во время разговора президента и главы района. На ней Путин пожелал выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз оказался под ударом ВСУ. «Обнимаю вас. Всего доброго», — сказал глава государства.

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