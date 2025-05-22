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17:10, 22 мая 2025Россия

Путин позвонил курскому чиновнику после атаки ВСУ

Путин позвонил получившему травму при ударе ВСУ курскому чиновнику Волобуеву
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин позвонил главе Беловского района в Курской области Николаю Волобуеву, пострадавшему в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент разговора опубликовал Telegram-канал Кремля.

22 мая автомобиль, в котором находился курский чиновник, был атакован дроном ВСУ.

«Николай Викторович, поправляйтесь. (...) Обнимаю вас. Всего доброго», — сказал Путин. Он пообещал и дальше интересоваться состоянием главы района.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Волобуев оказался под ударом ВСУ не в первый раз. 23 марта украинский дрон атаковал его машину. Чиновник рассказал, что успел выпрыгнуть из авто в последнюю секунду.

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