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00:18, 24 марта 2025Россия

Курский чиновник рассказал подробности атаки украинского дрона на его машину

Курский чиновник Волобуев успел выпрыгнуть из машины во время атаки дрона ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев рассказал телеканалу «Звезда» подробности атаки дрона Вооруженных сил Украины на его машину. Он отметил, что успел выпрыгнуть из авто в последнюю секунду.

«Машина стояла, я сел в нее и сразу успел выпрыгнуть», — описал ситуацию чиновник.

Он добавил, что удар пришелся по центральной части иномарки, автомобиль ремонту не подлежит. Глава района получил акубаротравму и самостоятельно добрался до местной больницы.

Об атаке на машину Волобуева ранее сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, дрон ударил по ней, когда чиновник развозил хлеб жителям района.

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