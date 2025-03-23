ВСУ ударили по автомобилю развозившего хлеб курского чиновника

Хинштейн: ВСУ ударили по авто развозившего хлеб главы Беловского района

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева, который развозил хлеб жителям муниципалитета. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения», — написал Хинштейн.

По его информации, жизни курского чиновника ничего не угрожает. Его госпитализировали в центральную районную больницу, где медики диагностировали у чиновника акубаротравму. Мужчина отказался от транспортировки в курскую областную больницу. Хинштейн связался с ним и потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование.

Курский чиновник, как отметил Хинштейн, несмотря на тяжелую травму планирует завтра выйти на работу. Врио губернатора пообещал ему скорейшего выздоровления и сил.

Ранее стало известно, что экс-глава Суджанского района Курской области Александр Богачев получил ранение. Сам бывший чиновник сообщил, что чувствует себя после ранения хорошо.