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09:33, 13 марта 2025Россия

Уволенный экс-глава Суджанского района получил ранение в Курской области

Экс-глава Суджанского района Курской области Богачев сообщил о ранении
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Экс-глава Суджанского района Курской области Александр Богачев получил ранение. Информацию об этом бывший чиновник подтвердил RT.

«Действительно получил ранение, чувствую себя сейчас хорошо», — сообщил Богачев в беседе с журналистами.

Обстоятельства, при которых пострадал бывший чиновник, не уточняются. По информации издания, после отставки Богачев занимался эвакуацией жителей курских сел в качестве волонтера.

Богачева уволили в ноябре 2024 года на встрече руководства региона с местным населением. В качестве причины этого решения называли нежелание идти на контакт с населением. Сам бывший чиновник заявлял, что покинул пост «после размышлений и разговора с губернатором».

ЖЗЛ
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