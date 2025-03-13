Уволенный экс-глава Суджанского района получил ранение в Курской области

Экс-глава Суджанского района Курской области Богачев сообщил о ранении

Экс-глава Суджанского района Курской области Александр Богачев получил ранение. Информацию об этом бывший чиновник подтвердил RT.

«Действительно получил ранение, чувствую себя сейчас хорошо», — сообщил Богачев в беседе с журналистами.

Обстоятельства, при которых пострадал бывший чиновник, не уточняются. По информации издания, после отставки Богачев занимался эвакуацией жителей курских сел в качестве волонтера.

Богачева уволили в ноябре 2024 года на встрече руководства региона с местным населением. В качестве причины этого решения называли нежелание идти на контакт с населением. Сам бывший чиновник заявлял, что покинул пост «после размышлений и разговора с губернатором».