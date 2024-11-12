Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 12 ноября 2024Россия

В Курской области уволили главу атакованного ВСУ Суджанского района

Mash: главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Александр Богачев

Александр Богачев. Кадр: Telegram-канал «Богачёв Александр Михайлович»

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, чиновника уволили утром 12 ноября на встрече руководства региона с местным населением. Причиной решения якобы стало нежелание Богачева идти на контакт с жителями. Как выяснил канал, с 6 августа глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Именно с массированного обстрела Суджи в начале августа началось вторжение украинских войск на территорию Курской области. В результате местным жителям пришлось покинуть город и район. В октябре стало известно о подготовке Российской армии к штурму населенного пункта.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Как заявил «Ленте.ру» военный эксперт Александр Перенджиев, освобождение Суджи станет решающей частью боев за все занятые ВСУ российские территории. При этом он подчеркнул, что российские войска проведут в городе именно контртеррористическую операцию, при которой, в отличие от военной, бойцов противника изолируют друг от друга, не давая им взаимодействовать между собой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области уволили главу атакованного ВСУ Суджанского района

      Предложивший «арестовать» Путина прокурор МУС отказался уйти в отставку

      В Абхазии протестующие вновь перекрыли все мосты на выезде из Сухума

      Президент Абхазии выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции

      Молдавская оппозиция оспорит еврореферендум в ЕСПЧ

      Россия захотела расширить авиасообщение с популярной страной Азии

      Мужчина отсудил у бывшей невесты кольцо стоимостью 6,8 миллиона рублей

      Ирина Шейк прогулялась по улице в прозрачном платье

      Российский военный рассказал о принуждении мирных жителей рыть окопы ВСУ в Курской области

      В Сумах на Украине прозвучал взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше