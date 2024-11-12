В Курской области уволили главу атакованного ВСУ Суджанского района

Mash: главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, чиновника уволили утром 12 ноября на встрече руководства региона с местным населением. Причиной решения якобы стало нежелание Богачева идти на контакт с жителями. Как выяснил канал, с 6 августа глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Именно с массированного обстрела Суджи в начале августа началось вторжение украинских войск на территорию Курской области. В результате местным жителям пришлось покинуть город и район. В октябре стало известно о подготовке Российской армии к штурму населенного пункта.

Как заявил «Ленте.ру» военный эксперт Александр Перенджиев, освобождение Суджи станет решающей частью боев за все занятые ВСУ российские территории. При этом он подчеркнул, что российские войска проведут в городе именно контртеррористическую операцию, при которой, в отличие от военной, бойцов противника изолируют друг от друга, не давая им взаимодействовать между собой.