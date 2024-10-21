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17:12, 21 октября 2024Россия

Названа главная цель Российской армии при штурме Суджи

Эксперт Перенджиев: штурм Суджи — решающая часть освобождения Курской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Освобождение Суджи — решающая часть освобождения Курской области, убежден военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал главную цель Вооруженных сил (ВС) России при штурме населенного пункта.

«Главная цель, конечно, это освобождение Суджи. Но надо учитывать, что на самом деле освобождение Суджи — это ключевой момент в освобождении всех оккупированных приграничных территорий. Здесь одна из главных задач — это прорыв опорных пунктов. По сути, из тех территорий, который захватили, это самый крупный населенный пункт», — заметил Перенджиев.

Военный эксперт рассказал, что задача Российской армии в Судже — это контртеррористическая операция.

«Отличие от обычной военной операции в том, что здесь речь идет о том, чтобы боевиков друг от друга изолировать, не дать им между собой взаимодействовать. Здесь есть опасность, что они будут действовать террористическими методами и прикрываться мирным населением. Поэтому здесь придется действовать точечно по каждому укрепрайону. Так что здесь будет речь идти не только об освобождении Суджи, но и об освобождении заложников, которых будут использовать боевики», — объяснил он.

Наши военные подошли к решающей части освобождения нашей Курской области

Александр Перенджиеввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее стало известно, что армия России начала подготовку к штурму города Суджа в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что сейчас российских военнослужащих от первых оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины (ВСУ) отделяет около двух километров. Российские бойцы уже освободили территорию бывшего аэродрома Суджа, однако подразделения ВСУ продолжают удерживать район кирпичного завода.

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